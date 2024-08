Onze países rejeitam em comunicado decisão da Justiça venezuelana de validar eleição sem apresentar atas; Brasil titubeia

Representantes de 11 países emitiram uma declaração conjunta “rejeitando categoricamente o anúncio da Suprema Corte de Justiça da Venezuela que indicava ter concluiu uma suposta verificação dos resultados do processo eleitoral e que busca validar os resultados não comprovados emitidos pelo órgão eleitoral.”

Assinam essa declaração os governos da governos da Argentina, Costa Rica, Chile, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.

O secretário geral da ONU voltou a pedir transparência na divulgação dos resultados da eleição no país logo após o Supremo Tribunal da Venezuela, controlada por Nicolás Maduro, validar a eleição do atual presidente e proibir a divulgação das atas das eleições.

E o Brasil...

Enquanto a maioria dos países da América Latina faz um pronunciamento forte deixando claro que não acreditam no resultado da eleição e criticando a postura do Supremo venezuelano, o governo brasileiro manteve silêncio e se limita a dizer que vai apenas reconhecer o resultado das eleições na Venezuela mediante a apresentação das atas.

O governo brasileiro, segundo articulistas, deve falar com a Colômbia para alinharem uma manifestação conjunta, muito provavelmente mais branda do que a apresentada pelos demais países, mas ainda não reconhecendo o resultado das eleições.

Evitando um ataque direto, o presidente Lula defendeu desde o começo a tese de que sejam feitas novas eleições, ideia prontamente rechaçada pelo governo venezuelano.

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, desdenhou da manifestação alegando que a Venezuela seguiu os mesmos passos do processo eleitoral brasileiro e ainda mandou um recado debochando do assessor internacional do governo brasileiro: “ouviu, Celso Amorim”.