Frente fria: abrigo solidário será aberto em São Paulo para abrigar moradores de rua

(Divulgação/Governo do Estado de São Paulo)

A cidade de São Paulo espera para este sábado a chegada de uma intensa frente fria que promete derrubar as temperaturas até a próxima terça-feira, de acordo com a Climatempo, e por isso a Defesa Civil anunciou que Abrigos Solidários serão montados na Estação Pedro II, na região central, para abrigar a população que dorme nas ruas.

O abrigo conta com estrutura completa para atender até 100 pessoas por noite. Serão fornecidos aos desabrigados colchões, cobertores e refeições gratuitas oferecidas pelo Programa Bom Prato. Os pets dos abrigados também serão acolhidos e alimentados durante as noites.

MADRUGADAS GELADAS

A previsão dos meteorologistas é que as madrugadas fiquem congelantes nos próximos dias, com mínimas que podem cair a até 7º C.

De acordo com a Defesa Civil, a queda brusca nas temperaturas eleva os riscos de hipotermia, especialmente entre pessoas em situação de rua, crianças e idosos recomenda que as pessoas mantenham-se agasalhadas e evitem aglomeração em locais fechados. Outro alerta é para quem usa aquecedores, evitando deixar ligado toda a noite e não jamais improvisando com fogueiras, fogões ou similares, que podem provocar incêndio ou causar envenenamento por gás carbônico.