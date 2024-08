Balas da empresa Dori têm venda proibida por risco de contaminação por Salmonella

A empresa de bala Dori anunciou, na quinta-feira (22) que precisará recolher produtos da marca que foram fabricados em Rolândia (PR) entre 21 de junho a 10 de julho de 2024, pois indicam um “potencial risco de contaminação com Salmonella muenchen”, de acordo com comunicado da empresa.

Após ser comunicada pela Dori dos possíveis riscos, a Anvisa publicou no diário oficial de segunda-feira (19) a determinação que proíbe a comercialização, distribuição e o uso de lotes específicos do alimento, que você pode verificar a seguir.

Os seguintes itens da marca tiveram a venda proibida:

Bala Hortelã Recheada 30x600G

Bala Bolete Tutti Frutti 30x600G

Bala Hortelã Mint 30x600G

Bala Morango Recheada 30x600G

Dori Regaliz Tijolo 16x60G

Bala Lua Cheia Chantilly 24x600G

Bala Yogurte100 Morango 24x600G

Bala Yogurte100 Morango 24x400G

Confira as embalagens que devem ser recolhidas no link a seguir passando para o lado:

A empresa também informou que “o processo de descontaminação, limpeza e higienização da planta fabril afetada já foi concluído.”

Contaminação por Salmonella

A contaminação pela bactéria Salmonella muenchen pode causar, caso ingerida, uma infecção gastrointestinal, que causa:

dor abdominal;

diarreia;

febre;

vômito.

