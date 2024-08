Abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris: o que sabemos sobre a Cerimônia de Abertura

Em Paris, a festa continua, quando, na próxima semana, começam os Jogos Paralímpicos. Na quarta-feira, 28 de agosto, teremos a grande Cerimônia de Abertura que promete ser ‘inclusiva’ e ‘espetacular’, de acordo com os organizadores.

Diante de 65 mil espectadores que estarão instalados nas arquibancadas na Praça da Concórdia e arredores, no centro de Paris, a cerimônia está planejada para durar três horas e foi projetada por Thomas Jolly, também diretor artístico das cerimônias dos Jogos de Paris.

Como será a Cerimônia de Abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024?

Na cidade dos Jogos de Paris, a abertura também aconteceu fora do estádio, naquele caso em uma área maior, com um desfile de barcos pelo rio Sena. Para estes Jogos Paralímpicos, o cenário será um pouco mais limitado, com quatro palcos instalados na Praça da Concórdia, onde ocorrerão ‘performances nunca vistas antes’ e um espetáculo muito centrado no corpo.

O evento condensará ‘a história e seus paradoxos’, em uma praça ‘onde a cabeça de nossos reis foi cortada’, mas também é o extremo da ‘avenida mais bonita do mundo [apelido popular dos Campos Elísios]’, onde os franceses comemoram o Ano Novo ou sucessos como os dois títulos mundiais de sua seleção de futebol.

O coreógrafo principal desta cerimônia é Alexander Ekman, uma figura reconhecida mundialmente, com mais de 50 criações e colaborações com o balé da Ópera de Paris e o Boston Ballet. Ele também é conhecido por suas cenografias grandiosas, como quando inundou um palco com 6 mil litros de água para uma versão do 'Lago dos Cisnes' ou sua chuva de bolas verdes do teto da Ópera Garnier de Paris.

Num encontro em julho, Alexander Ekman confirmou que a cerimônia será um evento “festivo e político”, conforme o desejo de Thomas Jolly. Com a dança a serviço de uma mensagem forte em favor da inclusão, destacou.

Para esta abertura, pela primeira vez em sua carreira, o coreógrafo colaborou com bailarinos com deficiência: “Eles são extraordinários. São mais capazes do que muitas pessoas sem deficiência, tanto mental quanto fisicamente”, afirma.

Até agora, não vazou o nome de nenhum grande artista previsto, mas a equipe organizadora anuncia “um passeio pelo nosso repertório musical”.