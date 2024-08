Quadrilha é surpreendida ao roubar itens de cemitério na região central de São Paulo

Uma quadrilha foi surpreendida por policiais ao tentar roubar 215 peças de túmulos do Cemitério Vila Mariana, localizado no Cambuci, região central de São Paulo. Conforme reportagem do G1, dois homens foram presos em flagrante na ação, realizada durante a madrugada desta quarta-feira, dia 21 de agosto.

Os objetos levados pelos criminosos variam de placas e portões a adereços e porta-retratos de cobre e metais nobres encontrados nos túmulos do local. Durante a ação, um homem de 32 anos e outro de 26 foram presos em flagrante pelos policiais que atenderam à ocorrência.

Como aconteceu a ação

Informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo revelaram detalhes da ação que levou à prisão de dois suspeitos. Os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência na Avenida Lacerda Franco e ao chegarem localizaram quatro criminosos retirando objetos do cemitério e colocando as peças em dois veículos.

Dois homens conseguiram fugir a pé, mas os outros dois ficaram para trás e foram detidos. Os veículos foram apreendidos pelos policiais militares e as peças recuperadas. As peças já foram devolvidas ao cemitério.

Segundo a empresa responsável pela administração do Cemitério Vila Mariana, a Consolare, as equipes de segurança do local identificaram a ação criminosa por meio das câmeras de vigilância noturna do local e acionaram a polícia.

Em declaração emitida por meio de uma nota, a Consolare se pronunciou sobre o ocorrido: “A Consolare já realizou uma série de melhorias e as equipes fazem a limpeza do espaço regularmente, mas a manutenção dos jazigos é de responsabilidade dos titulares. Hoje, mais de 2000 jazigos estão em estado de abandono e a concessionária está com uma campanha de atualização dos cadastros do local, para que a unidade possa fazer contato com os responsáveis”.

Até o momento, a identidade dos criminosos não foi revelada, bem como informações sobre os dois homens que fugiram do local.