Palmeiras pretende punir torcedor que realizou ato obsceno após jogo da Libertadores

A atitude de um torcedor palmeirense após a eliminação do clube nas oitavas de final da Conmebol Libertadores causou revolta nas redes sociais. Conforme publicado pelo GE, o homem em questão “provocou” uma torcedora do Botafogo após a eliminação do Palmeiras com um ato obsceno.

As imagens, que correm abertamente nas redes sociais mostram o homem, que usa uma camisa branca do Palmeiras, olhando diretamente para a torcedora do time rival. Ele então gesticula para ela, se aproxima do vidro que separa as torcidas, abaixa a bermuda e mostra a ela seu órgão genital, exibindo em seguida o dedo do meio.

Diante da agressão, a mulher se dirigiu à uma delegacia, onde realizou um boletim de ocorrência referente ao ato registrado em vídeo.

O que diz o Palmeiras?

Em declaração, o Palmeiras afirmou que trabalha em conjunto com a Delegacia de Repressão aos Delitos Esportivos (Drade) para identificar adequadamente o torcedor em questão. Caso confirme que o homem é parte do Avanti, ele será punido com a exclusão do programa e será impedido de comprar ingressos para os jogos em que o time for mandante.

“O Palmeiras está ciente do caso e trabalha para identificar e punir o indivíduo responsável por este ato deplorável. Não toleramos condutas criminosas em nossa casa e tomaremos todas as providências cabíveis, incluindo a exclusão do Avanti, caso ele seja adepto do programa e a proibição de compra de ingressos para os jogos do clube como mandante”.

Imagens obtidas por meio do sistema de segurança do Allianz Parque serão utilizadas para dar sequência à investigação. A intenção é de que o torcedor seja punido não somente pelo clube, mas que também seja responsabilizado criminalmente pelo ato obsceno considerado agressivo.