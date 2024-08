Mega-sena: jogo ganhador de R$ 62 milhões estava encalhado e foi vendido faltando 12 minutos para sorteio

Um caso inusitado envolvendo um jogo do último sorteio da Mega-sena realizado na terça-feira (20) mostrou que a sorte pode estar com as pessoas até nos últimos minutos.

Em Várzea Paulista, interior de São Paulo, o sorteio que deu o prêmio de R$ 62.156.999,34 para um grupo de 22 pessoas quase ficou empacado.

Márcia Oliveira, proprietária da Trevo Loterias, disse que o jogo premiado em questão ficou dias exposto na vitrine e que foi difícil vendê-lo.

“Faltando 12 minutos para o sorteio, eu vendi as suas últimas cotas premiadas”, relatou a dona, que chegou a oferecer o bilhete para clientes fiéis, e que chegou a ouvir recusas.

“Era uma das apostas que estava na vitrine, ou seja, que foi feita pela lotérica e estava lá só para a pessoa escolher, apostar e pagar. Ficou exposto no vidro na segunda e na terça-feira. Foi difícil de vendeu ontem, viu”, explica.

Somando todas as 22 cotas do bolão, o jogo custou, ao todo, R$ 1.990, que tinha apostado oito dezenas, com seis delas sendo sorteadas.

Os números premiados foram: 20 – 31 – 34 – 38 – 42 – 51.

Outras 62 apostas acertaram cinco número, embolsando R$ 58.041,07. Além disso, outras 3.343 pessoas fizeram quatro acertos, conquistando o prêmio de R$ 1.537,77.

Foi a primeira vez que um jogo premiado da Mega-sena saiu na lotérica de Márcia, que espera que a sorte esteja mais uma vez com sua lotérica nos próximos sorteios.

“A gente espera que isso traga bastante apostador pra cá. Que mostre que a lotérica é ‘pé quente’”, disse a mulher em entrevista a TV Tem.