Se Donald Trump ganhar, Elon Musk poderá trabalhar na Casa Branca

Donald Trump está atualmente no meio de uma campanha eleitoral para ter a oportunidade de liderar os Estados Unidos mais uma vez em 5 de novembro. Nos últimos dias, essa situação tornou-se um pouco difícil para ele devido ao significativo aumento nas pesquisas da candidata à Vice-Presidente e do Partido Democrata, Kamala Harris.

Entre suas muitas promessas para um novo governo, o candidato republicano expressou a possibilidade de oferecer um cargo a Elon Musk como conselheiro ou até mesmo secretário. "Ele é um cara muito inteligente. Sem dúvida, ele faria isso. Ele é um cara brilhante."

A resposta do CEO da Tesla e da SpaceX foi rápida e veio através de uma postagem na rede social X, que ele adquiriu em abril de 2022 com o nome Twitter. Na postagem, o bilionário sul-africano aceitou se juntar à equipe de trabalho de Donald Trump, no caso hipotético de ele sair vitorioso.

"Estou pronto para servir"

Acompanhado por uma foto dele em um pódio, Musk indicou sua disposição para servir Trump e ser um dos funcionários da Casa Branca. A postagem gerada pela Inteligência Artificial (IA) pode ser lida com a legenda ‘Departamento de Eficiência Governamental’, claramente insinuando a possibilidade de uma futura posição no governo.

Fiel ao seu estilo de não perder nenhuma oportunidade de se destacar nas redes sociais, Musk aproveitou a ocasião para brincar. Ele criou seu próprio acrônimo para esse departamento, que na verdade não existe: DOGE (Departamento de Eficiência Governamental). Isso foi uma referência explícita à criptomoeda Dogecoin, que ele mesmo promoveu em 2021.

A relação entre Musk e Trump está se tornando mais próxima, no entanto, no passado, eles tiveram suas diferenças, lembrando o episódio de julho de 2022, quando o magnata de 53 anos afirmou que Trump era muito velho para aspirar a voltar para a Casa Branca, já que na época estava apoiando a candidatura do governador da Flórida, Ron DeSantis. Trump não ficou calado e o chamou de “mestre do absurdo”.