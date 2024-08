Sara Freitas: quatro acusados por assassinato de cantora gospel vão enfrentar júri popular, na Bahia

Quatro homens acusados pelo assassinato da cantora gospel Sara Freitas, de 35 anos, que foi encontrada parcialmente carbonizada após ficar alguns dias desaparecida, em Salvador, na Bahia, vão a júri popular. O grupo responde por feminicídio cometido por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, ocultação de cadáver e associação criminosa. Entre eles está Ederlan Santos Mariano, viúvo da vítima.

Os outros três acusados são Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como Bispo Zadoque, Gideão Duarte de Lima e Victor Gabriel Oliveira Neves. Todos tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça e seguem em unidades prisionais.

Após a repercussão sobre o envolvimento do marido no caso, a família da vítima pediu que a imprensa deixasse de chamá-la de “Sara Mariano”, já que esse nome remetia ao homem. Para a polícia, foi Ederlan quem encomendou o crime.

As defesas dos acusados não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Relembre o caso

Sara tinha sido vista pela última vez na noite do dia 24 de outubro de 2023, quando gravou um vídeo momentos antes de entrar em um carro. Depois disso, o marido disse que ela não voltou para casa e denunciou o sumiço à polícia. Apesar de também ser empresário da cantora, o homem alegou que não sabia para onde ela tinha ido.

O corpo de Sara foi encontrado parcialmente carbonizado no dia 27 de outubro de 2023, em uma área de mata às margens da BA-093, que fica na Região Metropolitana de Salvador. Na ocasião, foi o próprio marido quem fez o reconhecimento da vítima, por conta de um anel e uma sandália encontrada nas proximidades de onde ela estava.

O caso era investigado e Ederlan foi ouvido na delegacia, quando teria confessado o crime e foi preso. Porém, a defesa dele garante que ele não fez tal confissão e alega inocência.

A investigação concluiu que Ederlan pagou R$ 2 mil pela morte da esposa, sendo que Gideão Duarte a levou até o local em que foi morta. Lá, ela foi segurada por Victor Gabriel, enquanto Bispo Zadoque a esfaqueou. Depois disso, os criminosos atearam fogo ao corpo e descartaram na mata.

Agressões e ameaças

Sara vivia com o marido no bairro de Valéria, em Salvador. Eles comandavam a “TV Shalom”, que era um canal na internet com mais de 250 mil inscritos. Por lá, eles divulgavam conteúdos evangélicos, cultos, além das músicas da cantora.

Segundo a mãe de Sara, Dolores Freitas, o relacionamento era mantido por aparências e, na vida íntima, a cantora era ameaçada e agredida pelo marido, que até a forçava a manter relações sexuais.

“As agressões eram na frente da minha neta. Uma vez Sara chegou da igreja com minha neta e disse: ‘mãe, ele veio pelado, dizendo: ‘você vai transar comigo, você está dando mais valor à igreja que ao seu marido, está acabando o casamento’. Ela disse que foi horrível, e empurrou Esmeralda [neta] para dentro do quarto, para que não visse ele nu”, contou Dolores Freitas, em entrevista ao site G1.

Segundo a mãe, Sara tinha uma quantia de dinheiro guardada e pretendia sair de casa. No entanto, ela suspeita de que Ederlan tenha descoberto o plano e por isso matou a mulher.

“Ela disse: mãe, tenho mais de R$ 20 mil guardado dentro dos meus sapatos. Ele sabe que eu tenho esse dinheiro, mas não sabe onde está. Eu tenho muita agenda [como cantora] e vou sair [de casa] lá para novembro, quando essa agenda terminar’. E a última agenda esse infeliz armou, para matar minha filha”, relatou Dolores.