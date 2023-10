Após registrar desaparecimento, marido suspeito de matar cantora gospel é preso em Salvador

O marido da cantora gospel Sara Mariano que foi encontrada morta na última sexta-feira (27), após três dias desaparecida, foi preso na madrugada deste sábado, segundo o g1.

Ederlan Santos Mariano confessou o crime e está 25ª Delegacia Territorial, em Dias D’Ávila, Região Metropolitana de Salvador.

O homem se encontra em prisão temporária com prazo de 30 dias. Foi feito um mandado de busca domiciliar na casa do suspeito.

De acordo com o pedido de prisão temporária, o delegado Euvaldo Costa informou ao juiz que Antônio Marcelo Oliveira Libonati, que Ederlan Mariano “deixou claro sua intenção de destruir as possíveis provas que estavam armazenadas no celular da vitima e prejudicar as investigações dos fatos, bem como impedir a aplicação da lei pena”, segundo informações da decisão da Justiça, acessada pela reportagem.

A cantora gospel havia desaparecido na terça-feira (24). Segundo Ederlan, que chegou a registrar o desaparecimento da esposa, a esposa havia saído para participar de eventos religiosos.

Após três dias desaparecida, o corpo de uma mulher foi encontrado em uma área da mata e reconhecido por Ederlan como sendo de sua esposa, de acordo com informações da Polícia Civil.

Um pastor amigo da cantora informou à delegacia da cidade de Dias D’Ávila que não houve evento em igrejas do município no dia e horário informado pelo marido.

LEIA TAMBÉM: Atirador que matou 18 pessoas em Maine, Estados Unidos, é encontrado morto em cidade vizinha

Já neste sábado, a irmã de Sara divulgou um áudio da cantora gospel dizendo a ela que o marido queria comprar uma arma e que terminaria com ele caso acontecesse.

LEIA MAIS:

⋅ Saiba o quanto Suzane Richthofen e os irmãos Cravinhos ganharam por filme recém-lançado

⋅ Cartilhas orientam sobre entrega legal de bebês para adoção

⋅ Entenda o que prevê o projeto de lei que muda o ensino médio