Anitta fará um show no intervalo do primeiro jogo da NFL no Brasil

6 de setembro será um dia histórico para a NFL, pois será disputada a primeira partida oficial da história no Brasil e na América do Sul, quando os Philadelphia Eagles enfrentarem o Green Bay Packers no Arena Corinthians de São Paulo.

E para destacar a importância do evento, a NFL fará um show no intervalo, no estilo do Super Bowl, que será liderado pela estrela pop Anitta.

Por que a NFL vai jogar no Brasil?

Há quase 20 anos, a liga de futebol americano profissional disputou seu primeiro jogo da temporada regular fora dos Estados Unidos. Foi no Estádio Azteca, na Cidade do México, e desde então as fronteiras se expandiram para a Alemanha e o Reino Unido.

Com o objetivo de continuar expandindo seus mercados, a NFL agora vai aterrissar no Brasil e para a primeira semana da temporada regular, programou este confronto entre Eagles e Packers que será transmitido nacionalmente nos Estados Unidos através do Peacock e pela ESPN na América Latina.

Além deste jogo em São Paulo, a liga disputará um em Munique e três em Londres. Para o próximo ano, um acordo para jogar em Madrid está praticamente pronto.

Por que a NFL apostou em Anitta?

Anitta, uma das estrelas mais populares do Brasil, lançou seu álbum ‘Funk Generation’ em abril. Ela é a primeira artista brasileira com 35 milhões de ouvintes mensais no Spotify e atualmente é a artista feminina brasileira com o maior número de músicas nas paradas de sucesso.

“Significa ter o poder de atuar em São Paulo no primeiro jogo da NFL no Brasil, onde posso levar aos fãs de todo o mundo a emoção e a alegria de nossa incrível cultura”, disse Anitta em comunicado. “É realmente um sonho se tornando realidade fazer parte deste momento”.