Suspeito de matar empresário a pauladas é preso em flagrante após roubar carro, na Zona Oeste de SP

O segundo suspeito de envolvimento no assalto que terminou com a morte do do empresário Carlos Alberto Felice, de 77 anos, encontrado sem vida com sinais de violência na casa em que morava no Jardim Europa, na Zona Oeste de São Paulo, em julho passado, foi preso. Jordan Magalhães Nogueira, que estava foragido da Justiça, foi flagrado após roubar um carro na Vila Clementino, que fica na mesma região. Ao ser detido, ele confessou que participou do crime contra o idoso.

A prisão do suspeito ocorreu na última sexta-feira (16). Ele e um comparsa roubaram o carro de uma mulher e acabaram sendo flagrados por policiais militares. Ambos foram presos e o foragido confirmou o envolvimento na morte de Felice.

“Já era identificado e foragido por ser o executor da morte com roubo. Na sexta [16], ele entrou em flagrante por um roubo de veículo com um parceiro e acabaram sendo presos por policiais militares”, explicou o delegado Rogério Barbosa ao G1.

Assim, além do roubo do carro, Jordan deverá responder pelo latrocínio, que é o roubo seguido de morte, cometido contra o empresário. Ele segue à disposição da Justiça.

Morto a pauladas

Carlos Alberto foi morto a pauladas dentro de casa no último dia 11 de julho, mas seu corpo só foi localizado cinco dias depois por um sobrinho que estranhou o sumiço do tio. Os pés e as mãos da vítima estavam amarrados com fios elétricos.

Inicialmente houve a suspeita de que criminosos entraram na casa para roubar R$ 3,5 milhões em espécie que o empresário guardava em casa. Porém, segundo a polícia, tudo não passou de um boato.

De fato, Felice tinha vendido um imóvel e mantinha uma quantia entre R$ 30 a 70 mil guardada dentro da residência. Dias após o latrocínio, inclusive, um dos suspeitos teria gastado R$ 5 mil em um loja de imóveis.

O caso passou a ser investigado e a polícia descobriu que homens que trabalhavam em uma obra na região invadiram a casa do idoso pelo telhado para roubá-lo. Porém, como poderia ter reconhecido os suspeitos, ele acabou sendo morto.

Imagens de câmeras de segurança mostraram quando Jordan e seu comparsa deixaram o local em que trabalhavam e invadiram a residência da vítima. Eles entraram à noite e só saíram de lá na tarde do dia seguinte, levando o carro da vítima.

O primeiro suspeito foi preso no último fia 24 de julho e acabou entregando o comparsa, que estava foragido, mas agora também foi detido.