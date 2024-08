Onda de calor deixa SP em estado de alerta para baixa umidade do ar

Nos últimos dias o estado de São Paulo passou por momentos de variação extrema nas temperaturas. Após dias de frio intenso uma nova mudança climática fez os termômetros subirem até a casa dos 30ºC.

Buscando entender os efeitos destas alterações e seus impactos, o Metro World News Brasil conversou com Thomaz Garcia, meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo.

Segundo Thomaz, a onda de calor foi causada por um bloqueio atmosférico, uma grande massa de ar seco que é comum em determinadas épocas do ano. Essa condição inibe a formação de nuvens e impede a passagem das frentes frias vindas do sul do continente.

“Essa massa de ar seco ganha forças e a temperatura sobe bastante enquanto a umidade relativa do ar também cai bastante. Na semana passada nós começamos com muito frio e ao longo da semana esse ar frio perdeu forças e cedeu espaço para o ar quente”.

Como minimizar os impactos da baixa umidade do ar

Segundo Thomaz, um dos principais impactos desta onda de calor é justamente o tempo seco e com baixa umidade do ar. Os níveis de umidade adequados estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde giram em torno de 60%, mas medições recentes apontaram valores abaixo de 30%. Por conta disso, podem ser percebidas alterações diretas na respiração. A previsão é de que os índices permaneçam baixos até a próxima quinta-feira.

Para amenizar os efeitos causados pela baixa umidade do ar, Thomaz recomenda que a população tome alguns cuidados:

“Lembre sempre de permanecer bem hidratado, proteger-se do sol, manter ambientes internos úmidos seja com umidificadores de ar ou toalhas molhadas e evitar exercícios físicos ao ar livre entre as 11 e 17 horas”.

A previsão é de que a onda de calor se estenda até a próxima quinta-feira, quando uma mudança brusca de temperatura deve acontecer com a chegada de uma nova frente fria que causa uma queda acentuada de temperatura com possibilidade de chuva. Com ela, a próxima semana deve começar fria e com possibilidade de chuva fraca até a chegada de uma nova massa de ar quente próximo ao final da semana seguinte.