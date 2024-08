Mega-Sena de R$ 65 milhões; veja os números sorteados nesta terça-feira

O sorteio desta terça-feira (20) da Mega-Sena tem um prêmio de R$ 65 milhões e o apostador que acertar as seis dezenas pode levar toda essa bolada para casa.

Os números sorteados para a Mega-Sena foram:

20, 31, 34, 38, 42, 51

Nenhum apostador levou o prêmio principal no sorteio do último sábado, de acordo com a Caixa Econômica Federal, mas cinquenta e duas apostas fizeram a quina e cada uma delas faturou R$ 75.241,53.

Na faixa da quadra, 4.751 apostas levaram para casa R$ 1.176,46.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.