Frio da semana passada prejudicou estoques e Fundação Pró-Sangue precisa de doadores

Apesar do calor que o paulistano enfrenta nos últimos dias, as baixas temperaturas da semana passada deixaram ‘sequelas’ e uma delas foi no estoque dos bancos de sangue no estado de São Paulo, que viu uma queda acentuada no número de doadores e precisa recompor o estoque com urgência.

De acordo com a Fundação Pró-Sangue, os tipos B- e AB- já estão em níveis considerados críticos e podem dar conta de apenas 20% da demanda dos hospitais do estado, enquanto o O+ e O-, também com estoque crítico, atendem somente a 50% da demanda de emergência.

“A coleta da semana passada não foi o suficiente para recompor o déficit dos estoques em baixa. Se esse cenário não for revertido, isso pode acentuar o nível baixo das reservas, comprometendo o atendimento dos pacientes que precisam de transfusão. A Fundação precisa arrecadar mais de 10 mil bolsas de sangue por mês para garantir o abastecimento de mais de 80 instituições de saúde da região metropolitana do estado”, informa a Fundação Pró-Sangue, que abastece diariamente mais de 80 hospitais da rede pública da região metropolitana de São Paulo.

Desde o início de agosto, a entidade começou a campanha de inverno para incentivar as pessoas a doarem sangue. O agendamento pode ser feito online pelo sistema (clique aqui).

Quem pode doar

Para doar sangue, a pessoa precisa estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar bem alimentado e descansado. O doador deverá apresentar um documento com foto, como RG ou CNH.

Mais informações podem ser obtidas na página da Pro-Sangue.