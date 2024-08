Donald Trump é acusado de compartilhar imagens falsas de Taylor Swift expressando seu apoio à sua candidatura

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve envolvido em uma nova polêmica após compartilhar imagens falsas sugerindo que a cantora Taylor Swift e seus seguidores apoiam sua candidatura para as eleições presidenciais de 2024.

As imagens, que parecem ter sido geradas por inteligência artificial, causaram alvoroço nas redes sociais e geraram críticas tanto a Trump quanto à manipulação digital de figuras públicas. O incidente começou quando Trump postou na rede social Truth Social várias fotografias mostrando fãs de Swift sorrindo e usando camisetas com o slogan ‘Swifties for Trump’.

Donald Trump gera uma nova polêmica

Uma das imagens mais controversas é uma captura de tela de um site satírico afirmando que o cancelamento dos concertos de Swift em Viena, devido a um suposto plano de ataque terrorista frustrado, levou seus seguidores a apoiar a candidatura de Trump.

Outra imagem compartilhada pelo ex-presidente mostra Taylor Swift vestida como Tio Sam ao lado da mensagem: ‘Taylor quer que você vote em Donald Trump’. Acompanhando essas imagens, Trump escreveu ‘Eu aceito!’, o que parece confirmar sua interpretação de que a cantora o apoia em sua campanha presidencial.

No entanto, Taylor Swift, que tem uma grande influência entre as gerações mais jovens nos Estados Unidos, não endossou publicamente nenhum candidato no atual ciclo eleitoral. Na verdade, nas eleições de 2020, Swift expressou seu apoio ao presidente democrata Joe Biden e à vice-presidente Kamala Harris, criticando abertamente as políticas de Trump.

Os fãs de Taylor Swift não ficam em silêncio diante da campanha de Donald Trump

A reação nas redes sociais foi imediata. Muitos fãs de Swift e usuários de plataformas como X e Facebook expressaram sua indignação com o uso de imagens manipuladas para promover uma narrativa política falsa. Na verdade, alguns dos seguidores da cantora pediram que medidas legais fossem tomadas contra o uso indevido da imagem de Swift.

Apesar da controvérsia, o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, respondeu às críticas afirmando que “Swifties for Trump é um movimento massivo que está crescendo a cada dia”. No entanto, até agora, nenhum grupo oficial de seguidores de Swift endossando o ex-presidente foi formado.