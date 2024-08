Ciúmes: presa mulher trans suspeita de atear fogo e matar moradora de rua no interior de São Paulo

A Polícia Civil prendeu uma mulher trans, de 31 anos, que era procurada pela morte de Danielle Regina de Moraes Sousa, também de 31, ocorrida em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Conforme a investigação, a vítima vivia em situação de rua e estava acompanhada por um homem, quando foram queimados. Ambos foram socorridos, mas ela não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu em junho passado. Segundo o boletim de ocorrência, Danielle estava com um homem, em uma área onde moradores de rua costumam descansar na cidade, quando eles sofreram o atentado. Os dois ficaram muito queimados e foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Campo dos Alemães.

A mulher apresentava lesões em 100% do corpo, sendo que o rapaz teve ferimentos em 80%. Eles foram transferidos na sequência para o Hospital da Vila Industrial, onde ambos precisaram ser entubados. O homem passou alguns dias internado, mas se recuperou dos ferimentos e sobreviveu. Já a moradora de rua não resistiu e morreu.

O caso era investigado desde então e um ex-namorado de Danielle foi preso. A polícia descobriu que ele tinha ciúmes da mulher, mesmo não mantendo mais um relacionamento com ela.

Os investigadores suspeitavam da participação de mais pessoas no crime, sendo que chegaram até a mulher trans. Ela, no caso, seria namorada do homem que estava com Danielle e também agiu motivada por questões passionais.

“O motivo seria ciúmes do homem que estava com Danielle. Assim, seriam dois os investigados: o homem, por ciúmes da mulher, e a mulher trans, por ciúmes do homem. Todos moradores em situação de rua. Os dois investigados estão presos”, detalhou ao G1 o delegado Neimar Camargo Mendes, chefe da Delegacia de Homicídios de São José dos Campos.