Mulher encontra jiboia de 2 metros ‘dormindo’ em suas roupas ao abrir gaveta

Uma mulher encontrou uma jiboia, medindo por volta de dois metros, na gaveta de seu guarda-roupa, no Boqueirão, em Capistrano, no interior do Ceará. Após se deparar com o animal, na noite do último sábado (17), ela acionou o Corpo de Bombeiros. As informação são baseadas no artigo do portal de notícias g1.

Após atender a solicitação da moradora por volta das 9h da noite, os agentes chegaram ao local para a retirada da cobra. De acordo com eles, a mulher informou ter se deparado com a serpente “dormindo” em cima de suas roupas ao abrir a gaveta.

Os bombeiros militares de Baturité utilizaram uma pinça e outras ferramentas de segurança para a retirada da cobra, que não apresentou nenhum sinal de ferimento. Depois do resgate, o réptil foi encaminhado para uma floresta longe da população, entre as cidades de Aracoiaba e Baturité.

Mulher encontra jiboia de 2 metros ‘dormindo’ em suas roupasr (Reprodução/Divulgação)

Vaca ataca homem com chifradas após ser abusada sexualmente por ele

Um homem nu foi encontrado sendo chifrado por uma vaca, na província de Surat Thani, Tailândia, após pessoas locais acionarem às autoridades. De acordo com a mídia local, como consta no artigo do Thaiger, o animal teria sofrido tentativas de abuso sexual antes de atacar o responsável.

Presa a um poste de madeira, a vaca foi vista chifrando o homem repetidamente. Em seguida, o dono foi convocado ao local para tentar acalmar a vaca, possibilitando que os socorristas afastassem o homem do animal. Segundo a polícia, o suspeito de abusar do animal não sofreu ferimentos ou hematomas visíveis.

Segundo o portal Thaiger, o homem foi encaminhado ao Hospital Ban Naderm, mas se recusou a fazer um exame médico e tratamento. Em seguida, deixou os hospital às pressas, sem dar chance aos policiais de o interrogarem. Continue lendo para entender o caso: