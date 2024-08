Flordelis tem pena diminuída em 6 meses e pode pedir progressão de regime em 2040

A ex-pastora e deputada Flordelis condenada pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, conseguiu na justiça a remição de 177 dias de pena. Conforme publicado pela Band, Flordelis cumpre pena de 50 anos e 28 dias em regime fechado, podendo solicitar a progressão do regime em 2040.

O pedido de remição de pena foi feito pela defesa da ex-pastora depois de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o encceja. Com a certificação, ela teria direito a redução de 133 dias de pena, além de um terço do período pela conclusão do Ensino Fundamental. Por conta disso, a ex-pastora obteve a redução de 177 dias de sua pena.

A medida em questão é prevista em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, datada do ano de 2021. Com as alterações, Flordelis teve o fim de sua pena alterado para novembro de 2052, com direito a progressão de regime a partir de 2040.

Relembre o caso

A ex-deputada federal Floredelis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão em regime fechado pela morte do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. O crime ocorreu no mês de junho de 2019 em Niterói, no Rio de Janeiro.

Anderson foi morto a tiros ao chegar em casa de carro. A motivação para o crime seria o “rigoroso controle das finanças familiares” e a forma “rígida” com a qual ele conduzia os conflitos familiares. Conforme reportagens publicadas à época do ocorrido, a família de Flordelis e Anderson era composta por mais de 50 filhos, entre biológicos, adotivos e afetivos.

Ela seria a responsável por convencer os demais envolvidos na morte do pastor a cometer o crime. A intenção era fazer o caso ser considerado um latrocínio, roubo seguido de morte. No entanto, esta não foi a primeira vez que ela teria tentado atentar contra a vida do companheiro. Flordelis já teria tentado envenená-lo ao menos seis vezes.