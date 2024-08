Elon Musk usa seu poder para influenciar o resultado das eleições nos Estados Unidos

Elon Musk está usando seu poder para influenciar o resultado das eleições presidenciais de 2024 a favor do ex-presidente Donald Trump. Vários analistas afirmam que esta estratégia marca uma mudança significativa na participação de Musk na política americana, consolidando o X (anteriormente Twitter) não apenas como uma plataforma de comunicação, mas como um veículo de propaganda política direta.

ANÚNCIO

Até agora, Musk usou X para criticar as políticas de imigração da administração Biden; promoveu teorias da conspiração; e alertou sobre um possível colapso do país se não houver uma “onda vermelha” em novembro (referindo-se à cor da campanha de Trump).

A campanha de Musk a favor de Trump inclui também a reativação da conta do controverso político em X, e até mesmo a divulgação de afirmações falsas.

Uma mudança radical na natureza do X

As redes sociais desempenharam papéis cruciais em eleições anteriores, mas agora Musk está levando isso um passo adiante ao usar X como seu megafone pessoal para promover Trump e atacar seus oponentes políticos.

O fundador de empresas como Tesla e SpaceX fez uma série de mudanças no X que deslocaram o centro de gravidade da plataforma para a direita política. Um dos movimentos mais notáveis foi a reintegração de contas de supremacistas brancos e teóricos da conspiração, criando um ambiente onde a desinformação e o discurso de ódio podem proliferar com mais liberdade.

Além disso, em um movimento incomum, Musk anunciou oficialmente seu apoio a Trump através de uma publicação no X que acumulou 2,3 milhões de curtidas. Esse apoio foi ainda mais materializado quando Musk organizou uma conversa ao vivo com Trump no X, durante a qual o ex-presidente fez pelo menos 20 declarações falsas sobre temas como crime, imigração e cortes de impostos, sem que Musk o corrigisse nem uma vez.

Desinformação

De acordo com uma análise do Centro de Combate ao Ódio Digital, as declarações falsas ou enganosas de Musk sobre as eleições nos Estados Unidos foram vistas 1,2 bilhão de vezes na plataforma. Essas declarações incluem questionamentos sobre a segurança das máquinas de votação e a falsa afirmação de que imigrantes indocumentados podem votar nas eleições americanas.

ANÚNCIO

A escola de direito da Universidade de Nova York alertou que as afirmações de Musk são profundamente prejudiciais, pois colocam em risco a integridade dos processos democráticos.

Uma aliança estratégica

A aliança entre Musk e Trump poderia trazer benefícios significativos para ambos, especialmente se Trump voltar à Casa Branca. Para Musk, uma vitória de Trump poderia resultar em um acesso sem precedentes ao poder político e em uma considerável influência na política global. Além disso, isso poderia beneficiar seu império empresarial, que depende em grande parte de contratos governamentais e políticas favoráveis.

Fontes próximas a ambos indicam que Musk e Trump discutiram a possibilidade do bilionário ter um papel em uma futura administração de Trump, embora Musk tenha negado isso no momento; no entanto, durante sua conversa no X, Musk ofereceu sua ajuda para controlar os gastos do governo, o que Trump recebeu com entusiasmo.