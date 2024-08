Romênia oferece-se para distribuir a polêmica medalha de bronze que foi retirada de Jordan Chiles

A polêmica sobre a medalha de bronze da ginástica na rotina de solo em Paris 2024 continua. Depois que Jordan Chiles foi obrigada a devolver sua medalha pelo Tribunal de Arbitragem do Esporte (CAS), a federação romena propôs que o bronze seja compartilhado.

No último sábado, um painel de três pessoas do TAS decidiu que a investigação inicial feita pelos Estados Unidos sobre a pontuação do exercício de solo de Chiles foi enviada após o prazo de um minuto e, portanto, concedeu o terceiro lugar à romena Ana Bărbosu.

A Romênia sugeriu resolver a controvérsia da medalha de bronze na ginástica na modalidade solo por meio de um sorteio

"Os advogados da Federação Romena de Ginástica, com a aprovação da organização, propuseram a iniciativa de conceder a medalha de bronze às atletas Jordan Chiles, Ana-Maria Bărbosu e Sabrina Maneca-Voinea", disseram em comunicado.

A FRG continuou: “A liderança da Federação, por meio de seus representantes, tomou as medidas necessárias para alcançar esse consenso. Enfatizamos que certas exigências foram feitas pelos Estados Unidos para chegar a essa solução, e cumprimos com a nossa parte, algo que foi apreciado pelos representantes americanos.”

Inicialmente, o painel de juízes determinou que Bărbosu tinha conquistado a medalha de terceiro lugar, mas foi após o recurso, durante o evento, pela delegação dos EUA que um ajuste foi feito na pontuação, permitindo que Chiles subisse, que acompanhava sua compatriota, Simone Biles (prata), e a brasileira Rebeca Andrade (ouro).

Por outro lado, Jordan finalmente se pronunciou sobre a decisão do CAS de reatribuir sua medalha. “Estou emocionada com o amor que recebi nos últimos dias. Também sou incrivelmente grata à minha família, colegas de equipe, treinadores, fãs, USAG e USOPC pelo seu apoio inabalável durante este momento difícil”, Chiles compartilhou via Instagram na quinta-feira, 15 de agosto. “Enquanto celebrava minhas conquistas olímpicas, recebi a notícia devastadora de que minha medalha de bronze foi retirada de mim. Eu tinha confiança no recurso apresentado pela USAG, que forneceu evidências conclusivas de que minha pontuação seguia todas as regras. Este recurso não foi bem-sucedido”.