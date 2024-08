Menina de 13 anos vítima de estupro coletivo conheceu suposto namorado pela internet

Novas informações sobre o caso da adolescente de 13 anos vítima de um estupro coletivo na Praia Grande, litoral de São Paulo, revelaram que ela conheceu o “suposto namorado” pela internet. Conforme publicado pelo G1, a delegada Lyvia Cristina Bonella, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), comentou em entrevista à TV Tribuna que os pais precisam se conscientizar sobre a importância de fiscalizar o celular dos filhos.

“Não deixe o adolescente muito tempo sozinho com o celular. Restrinjam o uso do aparelho e de certos aplicativos. A fiscalização e restrição acho essencial”, reforçou a delegada que ainda pediu aos pais que busquem conhecer as pessoas com quem os filhos estão interagindo nas redes sociais.

“Prestar atenção em alguma mudança de comportamento, saber com quem esse adolescente convive, que tipo de amizades tem, estar presente na vida dele”, reforça a delegada ao abordar o assunto. Segundo informações recentes, foi por meio de uma rede social que a adolescente de 13 anos conheceu o suposto namorado.

Antes da família da jovem descobrir sobre o crime, a menina permaneceu desaparecida por dois dias, período no qual os pais buscaram pela polícia. Ela foi ao encontro do jovem de 15 anos e ao chegar se deparou com a presença de outros rapazes. Ela foi estuprada por pelo menos 10 homens em três endereços diferentes.

O crime foi gravado e compartilhado pelos suspeitos

De acordo com a delegada, o crime em questão se encaixa como estupro coletivo e estupro de vulnerável, pois por ter 13 anos a menina não tem a capacidade de consentir o ato sexual, e mesmo que o fizesse o caso seria considerado um crime.

“Quando ela se viu naquele local com vários rapazes, ela não tinha condições de esboçar uma reação ou fuga pela desproporcionalidade numérica. Então, por si só, já caracteriza um estupro de vulnerável”, afirma Lyvia.

O suposto namorado da adolescente teria a convidado para um encontro e encaminhou um mototáxi para buscá-la e levá-la até a Vila Sônia, onde o crime ocorreu em três locais diferentes. Quando ela chegou no local, foi surpreendida pela presença de outros rapazes.

A jovem teria se negado a ter relações sexuais com o namorado e o outro rapaz presente no momento, mas foi ignorada. Na sequência do ato, ela ingeriu bebida alcóolica e outros rapazes apareceram, a levando para outro imóvel e dando sequência à violência. O grupo ainda a moveu para um terceiro local, onde outras 3 pessoas também abusaram da menina.

Até o momento, cinco dos envolvidos foram identificados e localizados pela polícia. Um deles, de 18 anos, está preso para investigações. Segundo a delegada, a identificação aconteceu após uma verificação no celular da adolescente. “Consegui identificá-lo porque ela mantinha conversa com eles pelo Instagram e os pais autorizaram que eu verificasse, inclusive, foi para perícia para ver se descobrem mais alguma coisa”.