Incêndio atinge casas e bombeiro morre durante operação de combate, na Zona Leste de SP

Um bombeiro morreu durante uma operação de combate a um incêndio que atingiu casas na Avenida Marginal Oratório, em Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, nesta sexta-feira (16). O fogo começou em uma residência ainda na madrugada e logo se alastrou, sendo que a parede de um dos imóveis desabou e atingiu o socorrista. Ele foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

ANÚNCIO

O incêndio começou por volta de 1h30. Oito viaturas dos bombeiros seguiram para o local e a operação de combate seguiu até 6h30, quando as chamas foram extintas.

Pelo menos três imóveis foram danificados pelo fogo e, enquanto os bombeiros ainda trabalhavam para apagar o fogo, uma parede colapsou e caiu sobre o socorrista. Ele foi levado com quadro de parada cardiorrespiratória ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, também na Zona Leste, mas faleceu.

Testemunhas contaram ao programa “Primeiro Impacto”, do SBT, que o bombeiro entrou em uma das casas em chamas para ver se tinha uma criança lá dentro, quando a parede ruiu. Ele ficou preso aos escombros e foi resgatado pelos próprios colegas.

Equipes dos bombeiros seguiam no local do incêndio por volta das 7h30 realizando o rescaldo. O nome do socorrista que faleceu não foi divulgado.