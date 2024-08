Donald Trump pediu para adiar sua sentença para depois das eleições

El expresidente Donald Trump en la corte en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, el 16 de abril del 2024. (Justin Lane/Pool Photo via AP)

Os advogados do candidato presidencial republicano Donald Trump pediram o adiamento da sentença por crimes de falsificação de registros comerciais contra ele, para depois das eleições de 5 de novembro nos Estados Unidos.

O ex-presidente dos Estados Unidos foi considerado culpado de 34 acusações de falsificação de registros comerciais por pagamentos secretos à atriz pornô Stormy Daniels. Judicialmente, foi alegado que ele deu à atriz US$ 130 mil dólares para que ela mantivesse silêncio sobre os encontros sexuais que tiveram desde 2006.

Após o veredicto de culpabilidade, o juiz Juan Merchan, de Nova York, agendou a sentença para 11 de julho, mas depois foi alterada para 18 de setembro, a pedido dos advogados do ex-presidente, que alegaram um conflito de interesses. Ao mudar a data, o juiz concedeu-lhes mais tempo para apresentarem seus argumentos de defesa.

O Telemundo Chicago relatou que na carta de Todd Blanche e Emil Bove, advogados de Trump, com o novo pedido de adiamento da data, diz que “ao adiar a sentença até após essa eleição, que é de suma importância para toda a nação, a Corte reduziria, mesmo que não eliminasse, os problemas relacionados com a integridade de qualquer procedimento futuro”.

"No seu comunicado, Blanche argumentou que o período entre a decisão de Merchan sobre a imunidade e a data da sentença é muito curto e não daria tempo suficiente para o seu cliente apresentar uma apelação adequada caso o juiz decida contra ele", refere o meio citado, que enfatiza que, de acordo com o advogado do candidato presidencial, "um único dia útil é um período de tempo irrazoavelmente curto para uma apelação".

Além disso, alegou que não se deve permitir que o escritório do promotor do distrito de Manhattan apresente sua recomendação de sentença, pois seria "pessoal e politicamente prejudicial para o presidente Trump e sua família, e prejudicial para a instituição da presidência".

Os advogados afirmam que "não há base legal" para apressar a data de sentença no caso de Donald Trump.

"O adiamento solicitado mitigaria prospectivamente os conflitos e as aparências de impropriedade argumentados, que também são objeto de uma investigação em curso no Congresso", explicou Blanche.

Donald Trump e Stormy Daniels

Stormy Daniels disse que seu primeiro encontro sexual com Donald Trump foi em 2006, quando ela foi a uma reunião em um torneio de golfe onde estavam presentes várias personalidades. Eles conversaram sobre a indústria de filmes para adultos até que a situação avançou ao ponto em que o ex-presidente a convidou para jantar em sua suíte no hotel, onde ele a recebeu com um roupão de seda. Ela tinha 27 anos e ele 60.

No julgamento, Daniels testemunhou que "no começo fiquei surpresa, e então tive um momento em que senti como se a sala estivesse girando em câmera lenta e senti que a circulação nas minhas mãos e pés estava sendo cortada, quase como quando você se levanta muito rapidamente", disse Daniels. Ela explicou que por um instante, sua mente ficou "em branco", embora "não estivesse bêbada ou drogada". Em algum momento, ela estava "nua na cama na posição missionária", praticando sexo sem camisinha.

As suas palavras causaram desconforto nos advogados de Trump, que destacaram que não era necessário fornecer tantos detalhes. A mulher afirmou que o atual candidato presidencial lhe pagou para manter silêncio. Ele é acusado de falsificar registros comerciais para encobrir o pagamento que fez à atriz.