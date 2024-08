CPTM altera circulação de trens neste final de semana em São Paulo

A CPTM fará alterações na circulação dos trens das linha 11-Coral, 7-Rubi e 10-Turquesa neste final de semana para realização de obras de manutenção e modernização nas vias.

ANÚNCIO

Neste sábado, a partir das 21h, os trens que seguem em direção a Rio Grande da Serra não farão paradas na Estação Utinga, da Linha 10-Turquesa. Quem for fazer embarque nesta estação deverá seguir para a Estação São Caetano e trocar de plataforma para seguir viagem. Quem pretende desembarcar no local deve ir até Prefeito Saladino e retornar para Utinga. A alteração no local estará em vigor até 21h de domingo.

No domingo os trens que da Linha 7 – Rubi que seguem para Jundiaí não devem parar na Estação Piqueri. Os passageiros que pretendem seguir no sentido Jundiaí devem retornar até a Estação Lapa, desembarcar e pegar novamente o trem no sentido correto. Quem for desembarcar em Piqueri deverá seguir até Pirituba e retornar no sentido Rio Grande da Serra. A alteração na via ocorre entre 8h e 17h.

Também neste domingo, todos os trens da Linha 11-Coral que chegam e partem da Estação Mogi das Cruzes utilizarão apenas a plataforma 5.

CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO

Em função do concurso público unificado (CNU) deste domingo, a CPTM estará monitorando a movimentação de passageiros para atender ao aumento do fluxo, caso seja necessário.

Candidatos que vão prestar o CNU e precisam usar as linhas 11-Coral, 7-Rubi e 10-Turquesa devem sair com maior antecedência para evitar atrasos.