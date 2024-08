VÍDEO: Avião ‘desgovernado’ anda sozinho em aeródromo e só para ao bater em portão, em Goiás

Uma cena inusitada foi registrada por câmeras de segurança do Aeródromo Nacional de Aviação, em Goiânia, em Goiás. Um avião de pequeno porte que passava por reparos se desprendeu do reboque, saiu circulando pelo hangar, com o mecânico lá dentro, e só parou ao bater contra o portão de um galpão (veja abaixo). Apesar do susto, o profissional não ficou ferido.

ANÚNCIO

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (14). O vídeo mostra quando o avião, modelo Embraer Xingu EMB-121, começou a andar por uma das pistas do aeródromo e cruzou um canteiro de terra. A aeronave passou para a outra pista e só parou ao bater contra o portão de um galpão. Testemunhas chegam a correr atrás da aeronave, mas não conseguem evitar a batida.

Nas imagens que circulam nas redes socias é possível ver o avião danificado no nariz (parte frontal) e em uma das asas. Não há confirmação se a aeronave teve sua capacidade de voo prejudicada e o que fez com que ela se desprendesse do reboque.

Em nota, o Aeródromo Nacional de Aviação informou que o avião se desprendeu do reboque enquanto um mecânico estava lá dentro fazendo reparos. O profissional não ficou ferido e está bem.

A reportagem não conseguiu localizar o dono da aeronave até esta publicação.