Rebeca Andrade pode ficar de fora das Olimpíadas de Los Angeles 2028

Após uma participação histórica nas Olimpíadas de Paris 2024, a ginasta Rebeca Andrade pode ficar de fora das Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. Conforme publicado pela Band, durante uma homenagem feita no Flamengo na última quarta-feira (14), a ginasta revelou que pode se aposentar antes dos próximos jogos.

ANÚNCIO

Durante uma entrevista coletiva, a atleta, que tem 26 anos, foi questionada sobre a pressão de chegar nas próximas Olimpíadas como sendo a principal ginasta do mundo, visto que a norte-americana Simone Biles deve se aposentar antes disso. Surpreendendo aos presentes, Rebeca anunciou que pode se aposentar antes Biles.

“Pra mim não é uma pressão porque nem eu sei se eu vou estar lá, né? Talvez eu pare até antes da Biles. Vai ser uma descoberta para vocês e para mim. Mas o resultado é consequência. Enquanto eu estiver bem e saudável, vou praticar meu esporte e vou estar feliz de estar me apresentando. Eu acho que nem tudo é medalha, mas é sempre muito bom. A gente busca isso. Conquistar medalhas é incrível, mas tudo que a gente vive nesse caminho é o que faz a diferença”.

Homenagem aos medalhistas

Na quarta-feira, 14 de agosto, Rebeca Andrade e outros atletas do Flamengo que conquistaram medalhas durante os jogos de Paris foram homenageados pelo clube. Em declaração, a ginasta fez questão de agradecer pelo apoio: “Fiquei muito feliz com a homenagem de hoje. Foi um momento muito especial. Me sinto um símbolo muito forte, muito importante aqui no clube”.

Rebeca se consagrou como a maior medalhistas do Brasil nas Olimpíadas. Na edição de Paris 2024, ela conquistou medalhas em quatro das cinco finais que disputou. A primeira, o bronze por equipes, foi inédita para o país. Na sequência, ela também conquistou a prata no individual geral e no salto sobre o cavalo, e o ouro no solo.