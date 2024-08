Quais as chances da mpox virar uma nova pandemia mundial?

A rápida propagação da mpox, antes conhecida como varíola dos macacos, no continente africano fez a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional.

Somente na República Democrática do Congo foram registrados 4 mil novos casos, com 450 mortes. Outros quatro países do continente que não havia registrados casos confirmaram neste ano casos da infecção.

Pode ser uma nova pandemia?

O alerta decretado pela OMS não significa que a doença esteja em processo de se tornar uma pandemia, já que essa definição só é aplicada quando há surtos da doença com transmissão sustentada em vários continentes do mundo.

Na prática, a classificação da OMS pode ser usada pelos governos dos países para desbloquear financiamentos para estudo de vacinas e criação de métodos de testes de diagnósticos.

Desde 2007, a OMS emitiu oito alertas de ameaças globais, entre elas a da gripe H1N1, Ebola, zika e da covid-19, e apenas essa última avançou para se tornar uma pandemia.

NO ENTANTO...

Nesta quinta-feira, a Suécia confirmou o primeiro caso de mpox com características “mais graves”, de acordo com o ministro de Saúde do país. O paciente infectado havia viajado para o continente africano, onde há um grande surto.

A confirmação da doença, que ainda está em processo, pode indicar que é a primeira vez que a variante Clado IB, a que mais preocupa os especialistas da OMS, é diagnosticada fora do continente africano e há risco de se propagar pela Europa. A Clado 1b é considerada a variante com maior virulência e letalidade.