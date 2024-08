Após perder bronze olímpico, ginasta norte-americana recebe presente de rapper

A polêmica envolvendo o pódio da final feminina do solo na ginástica artística segue dando o que falar. Após o CAS confirmar a redução da nota final de Jordan Chiles, tirando assim o bronze da norte-americana, diversas personalidades manifestaram seu apoio a atleta. Segundo a CARAS, uma destas personalidades foi o rapper Flavor Flav, que prometeu um presente à ginasta.

O rapper mandou fabricar um relógio de bronze assim como os que costuma usar. A peça, que também pode ser utilizada no pescoço, será enviada à ginasta como um presente. “Os EUA vão lutar contra os poderes institucionais, mas, enquanto isso, em tempo, consegui isso de volta para você, Jordan Chiles. Arrase! Obriga, Rock N’ Stones por serem tão ágeis”.

Vale mencionar que a marca citada pelo rapper na publicação é um empreendimento próprio e por meio do qual ele desenvolve os modelos de relógio que utiliza normalmente, chegando a beirar a excentricidade em algumas ocasiões.

Relógio de bronze

A peça com a qual a ginasta foi presenteada é um relógio de bronze cravejado com cristais. No vídeo publicado pelo rapper, até mesmo a mãe da atleta interagiu e agradeceu pelo carinho: “Obrigada! Isso significa o mundo. Ela não está nas redes, como você pode imaginar, mas compartilharei com ela”.

Jordan anunciou sua decisão de se afastar das redes sociais pouco tempo depois de ser informada sobre a perda da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em publicação, ela informou que estaria se retirando das redes para manter sua saúde mental.

“Tirarei esse tempo para me retirar das redes sociais, pela minha saúde mental... Obrigada”, escreveu a ginasta.

Apesar da decisão do Tribunal Arbitrário do Esporte, a USA Gymnastics afirmou que seguira buscando recursos para recorrer da decisão que tirou o bronze da americana após a apelação do comitê romeno.