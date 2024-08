Ex-CEO do Twitter pede a prisão de Elon Musk por incitar violência no Reino Unido

Bruce Daisley, ex-vice-presidente do Twitter para a Europa, Oriente Médio e África, solicitou um mandado de prisão contra Elon Musk, o atual proprietário desta rede social, agora chamada de X, alegando que o magnata incita violência no Reino Unido.

Através de um artigo no The Guardian, o ex-executivo, que trabalhou para o Twitter entre 2012 e 2020, afirmou que Musk deveria enfrentar ‘sanções pessoais’ por incitar a desordem pública através desta plataforma.

Daisley afirmou que não pode ser correto permitir que Elon Musk e outros executivos de tecnologia espalhem discórdia sem enfrentar consequências.

"Em minha experiência, a ameaça de sanções pessoais é muito mais eficaz para os executivos do que o risco de multas corporativas," afirmou Daisley em referência às palavras do Primeiro-Ministro, Starmer Keir, que disse que "o regulador de mídia, Ofcom, está em posição de lidar com as ações rapidamente borradas de figuras como Musk."

O pedido de prisão de Daisley se destaca depois que o bilionário disse em X que "a guerra civil é inevitável" no Reino Unido.

Elon Musk, ‘aura de adolescente’

O ex-chefe do Twitter descreve Musk como alguém que "adquiriu a aura de um adolescente no ônibus sem fones de ouvido, criando muito barulho." Ele também destacou que "se Musk continuar causando perturbações, um mandado de prisão contra ele poderia produzir fogos de artifício das pontas de seus dedos, mas como um jet-setter internacional, teria o efeito de focar sua mente."

Ele acrescentou que “As ações de Musk devem ser um alerta para o governo de Starmeremers legislar silenciosamente para recuperar o controle do que coletivamente concordamos ser permitido nas redes sociais”.

Ele continuou: "A questão diante de nós é se estamos dispostos a permitir que um oligarca bilionário acampe na costa do Reino Unido e tire fotos em nossa sociedade. A ideia de que um boicote - seja por usuários ou anunciantes de alto perfil - deve ser nossa única sanção claramente não é significativa."

Ele continua: “A curto prazo, Musk e seus colegas executivos devem lembrar de sua responsabilidade criminal por suas ações sob as leis existentes. A Lei de Segurança Online do Reino Unido de 2023 deve ser fortalecida imediatamente.”