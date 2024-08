Mudança histórica no pentatlo moderno para Los Angeles 2028 já gera controvérsia

A francesa Marie Oteiza cai do seu cavalo na competição do pentatlo moderno que aconteceu em Versalhes para os Jogos Olímpicos de Paris 2024

Desde os Jogos Olímpicos em Estocolmo 1912, o pentatlo moderno foi incluído para se tornar um dos símbolos fundamentais do grande evento esportivo, pois os cinco anéis olímpicos do símbolo principal são inspirados em cada um dos eventos: esgrima, natação, salto de obstáculos, tiro com pistola e corrida cross-country.

O criador desta especialidade não é outro senão o próprio Pierre de Coubertin, o criador dos Jogos Olímpicos modernos.

Um pouco mais de um século após sua implementação, a competição histórica passará por uma mudança significativa em suas regulamentações, o que, embora ainda faltem quatro anos para acontecer, já gerou diferenças e controvérsias em diversos setores esportivos ao redor do mundo.

Qual será a mudança no pentatlo moderno?

Para a edição dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, que acontecerão nos Estados Unidos entre sexta-feira, 14 de julho e domingo, 30 de julho de 2028, o pentatlo moderno será realizado sem o evento equestre e será substituído por um percurso de obstáculos, algo semelhante ao ‘American Ninja Warrior’, que é uma competição de entretenimento esportivo baseada na série de televisão japonesa Sasuke.

A mudança de formato se deve essencialmente ao escândalo memorável que ocorreu na edição de Tóquio 2020, depois que o cavalo ‘Saint Boy’ da cavaleira alemã Annika Schleu, que era uma das favoritas para ganhar uma medalha, se recusou a pular apesar de várias tentativas. Portanto, a treinadora Kim Raisner se aproximou das barreiras e quando teve o animal perto, ela o agrediu com um soco, uma situação capturada na televisão que causou muita indignação.

Na parte equestre do pentatlo moderno, os cavalos são fornecidos pela organização e sorteados antes da competição, então os atletas não conhecem o animal com o qual terão que competir e têm apenas 20 minutos para se adaptar.

Devido ao ato repreensível, Raisner foi expulsa e na Alemanha, seu país natal foi denunciada por abuso de animais. Além disso, foi sem dúvida um ponto de virada para o pentatlo moderno, pois Paris 2024 foi a última vez com essa regulamentação.

Especificamente, em vez de saltos, os competidores terão que se pendurar em cordas, segurar anéis e realizar outras habilidades físicas.

A esgrima, a natação e o evento combinado de laser-run, que inclui corrida cross-country e tiro com pistola, serão mantidos.

O atleta britânico Joe Choong, medalhista de ouro em Tóquio, indicou que provavelmente se aposentará após Paris 2024 devido a mudanças no pentatlo moderno.