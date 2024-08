Incêndio com cinco mortos no DF: amiga diz que vítima costumava acender vela para ‘almas’ em casa

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil ainda investigam as causas do incêndio que matou cinco pessoas em uma casa de madeira em Planaltina, no Distrito Federal, na noite de segunda-feira (12). Dois botijões de gás foram encontrados no imóvel, mas uma amiga das vítimas levantou suspeitas sobre um costume da dona do imóvel de acender velas em um altar montado na residência.

“Tenho certeza de que foi a vela que ela botou [no altar]. Ela dizia que era pelas almas”, relatou a jovem Ana Carolina Pereira, 24 anos, em entrevista ao site “Metrópoles”.

As vítimas fatais da tragédia foram identificadas como Ione da Conceição, de 47 anos; Eulália Narim da Conceição Pereira, de 5 (filha de Ione); Kathleen Vitoria da Conceição Silva, de 14 (neta); Marybella Marinho da Silva, de 9 (neta) e Sophya Hellena Conceição Costa, de 8 (neta).

A amiga de Ione relatou que esteve na casa horas antes do incêndio e chegou a ser convidada para dormir no local, mas depois do jantar foi para outra casa de madeira que fica na vizinhança. Ana Carolina disse que ouviu um barulho alto e, quando saiu para ver o que tinha acontecido, já avistou a casa da amiga em chamas e com muita fumaça.

“Quando chegamos, eu chutei a porta e só vi a Dona Ione. Vi a criança menor pegando fogo e comecei a gritar. Não sei se vou conseguir tirar isso da mente. Vi tudo o que aconteceu”, lamentou a jovem.

O Corpo de Bombeiros diz que foi acionado por volta das 22h30 de segunda-feira por causa do incêndio na residência localizada nas proximidades da estação de tratamento da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), às margens da DF-230.

Porém, no local, os socorristas encontraram o imóvel com chamas que passavam da altura do teto. O combate foi realizado e, durante o rescaldo, as vítimas já foram achadas carbonizadas.

A perícia do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil isolou a área para a realização da investigação. Os corpos das vítimas foram levados para os exames necropsiais. O caso segue sendo apurado pela 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina.