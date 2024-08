Incêndio em casa de madeira mata cinco no DF; entre as vítimas estão três crianças e uma adolescente

Incêndio em casa de madeira terminou com cinco mortos em Planaltina, no Distrito Federal

Um incêndio em uma casa de madeira deixou cinco pessoas mortas, em Planaltina, no Distrito Federal, na noite de segunda-feira (12). O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos, mas quando os socorristas chegaram as chamas estavam altas, passando do teto do imóvel. O fogo foi controlado e, durante o rescaldo, as vítimas foram achadas sem vida, sendo que entre elas estão três crianças e uma adolescente.

O fogo começou por volta das 22h30 na residência localizada nas proximidades da estação de tratamento da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), às margens da DF-230. Na operação de rescaldo, que durou toda a madrugada desta terça-feira (13), os bombeiros acharam dois botijões de gás no local. Apesar disso, as causas das chamas ainda serão devidamente apuradas.

Na casa foram encontrados os corpos de uma mulher, de 43 anos, além da filha dela, de 5, e das netas, de 8, 9 e 14 anos. A outra avó das crianças mora em um terreno próximo e disse que tentou socorrer as vítimas, mas o fogo estava muito intenso e ela não conseguiu.

“É muito triste. Foi uma tragédia que não tem nem explicação. O que o pessoal fala é que ela [outra avó] tinha o costume de acender uma vela “, afirmou Vera Costa, em entrevista à TV Globo.

A perícia do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil isolou a área para a realização da investigação. Os nomes das vítimas fatais não foram revelados.