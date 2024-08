Governo de SP: 32% apontam gestão de Tarcísio como ótima e 27% reprovam, segundo Datafolha

32% dos eleitores da cidade de São Paulo consideram a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) como ótima gestão, 37% avaliam como sendo regular e 27%, consideram um governo ruim ou péssimo. A pesquisa foi divulgada pelo Datafolha na última segunda-feira (12).

ANÚNCIO

Anteriormente, em pesquisa publicada em julho, 34% dos eleitores aprovavam Tarcísio, outros 35% consideravam a gestão regular e 27% ruim ou péssima.

Foram ouvidos 1.092 eleitores na capital nos dias 6 e 7 de agosto. A margem de erro do levantamento do jornal ‘Folha de S.Paulo’ é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Homens são a maioria

Na divisão por gênero, os homens são os que avaliam melhor a gestão do governador Tarcísio de Freitas, com 39% como ótima ou boa. Já as mulheres são 26%. 30% das eleitoras avaliam como ruim ou péssimo, contra 24% dos homens.

Idade

Já no quesito idade, os que mais aprovam são as pessoas mais velhas. 37% de quem possui 60 anos ou mais avalia a gestão como ótima ou boa. Já quem tem 16 a 24 anos são 16% das avaliações positivas.

Recorte por cor

Tarcísio de Freitas é mais bem avaliado entre eleitores que se declaram brancos. 35% concluem a gestão como ótima. Entre os pardos, 32% consideram o mesmo e pretos são 28%.

Escolaridade

No recorte de escolaridade, quanto menor o grau, mais bem avaliado é o governo. 38% de quem possui o ensino fundamental consideram o governo ótimo ou bom contra 31% de quem tem ensino médio e 29% de quem tem o superior.