Falso sequestro: noivo diz que utilizou cinto de segurança contra pescoço de delegada para ‘segurá-la’

Tancredo Neves, suspeito de matar a delegada Patrícia Neves Jackes Aires, revelou que inventou o falso sequestro do casal. Segundo o homem, ele “girou o cinto de segurança no pescoço dela” após ela supostamente agredi-lo em uma discussão.

O suspeito prestou depoimento na segunda-feira (11) na 37ª Delegacia Territorial da Bahia, em São Sebastião do Passé, em Salvador (BA).

A prisão em flagrante de Tancredo foi convertida em preventiva.

Relembre o caso

A delegada Patrícia Neve foi encontrada morta no domingo (11) dentro do seu carro em uma região de mata em Passé. Tancredo Neves, noivo da vítima, é o principal suspeito, de acordo com a Polícia Civil.

Falso sequestro

A princípio, Tancredo relatou que o casal saiu da cidade com destino a Salvador por volta de meia-noite de domingo e teria sido abordado por três indivíduos em uma motocicleta, que os sequestram e os forçaram a realizar transferência em dinheiro. Ele teria sido liberado na rodovia e os criminosos teriam seguido com a delegada.

Em novo depoimento, o homem revelou uma outra versão dos acontecimentos, após ter passado a noite pensando e ter se arrependido do ato, segundo ele.

De acordo com Neves, os dois saíram para beber e Patrícia ficou alcoolizada. Após sair do estabelecimento, a delegada teria decidido viajar para Salvador para comprar roupas e, durante a viagem, ele teria dito que os dois precisavam repensar a relação.

Conforme relato de Tancredo, a noiva “nunca saía armada e na noite do ocorrido não foi diferente”, mas ele diz que já foi ameaçado com arma de fogo e que a mulher perdia o controle emocional com frequência.

Ainda de acordo com ele, após o diálogo, Patrícia se descontrolou e ameaçou tanto ele quanto a família e sua filha de morte. Neste momento ele teria puxado o volante do carro, que acabou batendo em uma árvore.

A delegada teria começado a bater no rapaz, quando ele enrolou o cinto de segurança no pescoço da mulher. De acordo com Tancredo, o objetivo não era matar a companheira, e sim impedir as agressões.

Ele disse que notou que Patrícia estava desacordada em menos de um minuto e que saiu do carro para chamar a polícia. Ele alega que não sabia que a mulher estava morta.

Casamento estava próximo

De acordo com Tancredo Neves, eles iriam se casar na quarta-feira (14). os dois se conheceram em novembro de 2023 em um restaurante de Santo Antônio de Jesus e começaram a se relacionar há quatro meses.

Tancredo chegou a ser preso em flagrante em maio deste ano por agressões contra Patrícia. O rapaz disse que a mulher caiu sozinha e alegou que provou sua inocência neste caso. ressaltando que a vítima retirou a medida protetiva de urgência que pediu contra ele e que o casal se reconciliou. Neste caso específico, o homem foi solto por decisão judicial.

Outras agressões

Ele confessa que houve agressões verbais ao longo do relacionamento, mas nega que tenha ocorrido violência sexual.

Em outros relacionamentos, Neves já havia sido denunciado por outras mulheres. Ele negou as agressões em todos os casos.

Neves também possui um inquérito por exercício ilegal da Medicina. O homem confirma a existência do processo, contudo nunca foi intimidado, segundo ele.

Tancredo se apresenta como médico formado no Paraguai, mas disse que não exerce a profissão.

De acordo com nota do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), não existe registro de nenhum médico com o nome de Tancredo Neves Lacerda Feliciano de Arruda.