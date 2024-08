Com bronze de Gabriel Medina ‘ameaçado’, surfista peruano tem redes sociais invadidas por brasileiros

Vitória do Brasil: Gabriel Medina conquista medalha bronze na final do surfe após sufoco nas Olimpíadas de Paris 2024

A notícia de que o surfista brasileiro Gabriel Medina pode perder sua medalha de bronze após as Olimpíadas de Paris 2024 pegou os torcedores de surpresa. Uma reclamação feita pela Federação Peruana de Surfe (FENTA) alega que o surfista Alonso Correa foi prejudicado durante a bateria valendo o bronze olímpico, e pede uma revisão da prova. Conforme publicado pela ESPN, os torcedores brasileiros não ficaram contentes com a notícia, e decidiram invadir as redes sociais dos peruanos.

Segundo a FENTA, a onda que definiu a nota de Medina e o levou ao bronze era de prioridade do peruano, algo que não foi considerado devido a um “erro de avaliação da arbitragem” que deu a prioridade ao brasileiro.

Em entrevista anterior, Jaime Gensollen, presidente da Federação, afirmou que o “roubo” foi evidente por parte do árbitro. “Depois que os dois pegam uma onda e retornam ao ponto em que as ondas se formam novamente, ambos remam juntos, mas quem chega primeiro tem a prioridade para a próxima. A onda que vem a seguir foi pega por Medina, porém, quem chegou primeiro foi Alonso Correa, então ele tinha prioridade”.

Recurso recusado

Por meio de uma publicação realizada em suas redes sociais, a FENTA revelou que teve seu recurso recusado pela organização da prova, mas garantiu que vai “avaliar os próximos passos” no que diz respeito ao caso.

Apesar do posicionamento e da confirmação de que o recurso não foi aceito, as redes sociais da Federação e do próprio surfista foram invadidas por brasileiros que ironizaram o caso e aproveitaram para provocar o órgão e o surfista.

“Sabe perder não? Medina foi melhor, aceita aí”, comentou um torcedor, ao que outro completou: “Aceita que perdeu na remada pro Medina”. Um terceiro foi além: “Concordo, foi roubado! O Medina merecia o ouro!”.

O que diz o comunicado da FENTA?

“A Federação Peruana de Surfe informa que, no dia 05 de agosto de 2024, nosso comando técnico apresentou uma reclamação formal sobre a controvérsia pela indicação de prioridade na ‘Batalha da Remada’ na série de ‘Competição pela medalha de Bronze’ em Situ, na praia de Teahupo’o, cuja reclamação foi atendida sem uma resposta favorável. A direção da FENTA se reúne em 09 de agosto com o comando técnico recém-chegado ao Peru para avaliar os passos a seguir, sendo respeitoso com as regras e competências da ISA e do Comitê Olímpico Internacional. Convidamos todo país a celebrar e agradecer nosso atleta, Alonso Correa, pela participação histórica”.