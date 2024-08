Além de ginasta norte-americana, atleta brasileiro pode perder medalha de bronze olímpica

A medalha de bronze de um atleta brasileiro pode estar ameaçada. Aos moldes do que ocorreu com a ginasta norte-americana que perdeu o bronze Olímpico após uma revisão da nota da quarta colocada, o brasileiro Gabriel Medina pode ter problemas com sua medalha. Conforme publicado pelo O Globo, a Federação Peruana de Surfe (FENTA) decidiu apresentar uma reclamação oficial para tentar reverter o resultado da prova que deu a medalha ao brasileiro.

A revelação foi feita por Jaime Gensollen, presidente da federação, durante uma entrevista à rádio Ovación. Para ele, “ficou evidente o roubo cometido” uma vez que os juízes da prova “prejudicaram o surfista peruano Alonso Correa ao não concederem a prioridade” em determinado momento da disputa.

“Apresentamos uma reclamação sobre a medalha de bronze, pois a prioridade era de Alonso Correa. Estamos aguardando a resposta do Comitê Olímpico Internacional”, afirmou o presidente da FENTA.

Momento determinante na disputa

Quem complementou a declaração de Jaime, foi Richard Navarrete, porta-voz da federação, que revelou que a prioridade em questão era referente a onda que definiu a classificação final da bateria.

“Medina pegou a segunda onda, e Alonso a primeira. Ele deveria ter ganho por uma boa margem de remada, mas não foi isso que aconteceu. Alonso chegou primeiro. A onda que Medina pegou definiu a bateria, com mais de 7 pontos, o que fez a diferença. Temos todas as provas a nosso favor e queremos que o resultado seja corrigido”, declarou.

A expectativa é que o pedido seja apresentado em até 1 semana, visto o prazo de reclamação estabelecido. Para tal, resta o parecer da equipe técnica e jurídica.

O fato polêmico chamou a atenção de diversas personalidades, incluindo o surfista, e ex-BBB Pedro Scooby, que não poupou palavras ao comentar sobre a decisão da federação peruana. “Reclama com o meu peru”, escreveu o surfista, e amigo de Gabriel Medina, no Instagram.