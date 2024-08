Remoção dos destroços de avião é interrompida após restos mortais serem localizados

Avião com 62 pessoas a bordo caiu em Vinhedo, no interior de SP; não há sobreviventes

Informações recentemente divulgadas pela CNN Brasil revelaram que o trabalho de remoção dos pertences pessoais das vítimas da queda do ATR-72 da Voepass foi interrompido nesta segunda-feira, 12 de agosto. Ao que tudo indica, novos restos mortais foram localizados no terreno em que a aeronave caiu e a Polícia Científica precisou ser novamente acionada.

Conforme a publicação, os peritos devem retornar ao local da queda da aeronave para coletar o material genético localizado pelas equipes que trabalhavam na remoção dos pertences pessoais e dos destroços da aeronave.

A queda do voo 2283 da Voepass vitimou as 62 pessoas que estavam a bordo da aeronave. O acidente aéreo aconteceu quando o avião estava se preparando para pousar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na última sexta-feira (09) após decolar de Cascavel (PR).

Os corpos das vítimas começaram a ser liberados

Segundo a reportagem, oito corpos já foram liberados para os familiares da vítima, sendo que, até o momento, 17 corpos já foram identificados no Instituto Médico Legal de São Paulo.

Ao todo, 44 familiares foram atendidos no Instituto Oscar Freire, que dá apoio ao IML Central de São Paulo. No local, os familiares das vítimas recebem apoio e realizam a coleta de material genético para auxiliar na identificação dos corpos da tragédia.

Aproximadamente 40 profissionais atuam no trabalho de identificação dos corpos das vítimas, entre médicos, equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia. O acidente em questão é visto como o sexto mais letal da história da aviação do Brasil.

Até o momento, as análises referentes a causa da queda seguem sendo realizadas pelas equipes de perícia, bem como o trabalho de identificação e liberação dos corpos das vítimas.