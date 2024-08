Pouso de emergência fecha aeroporto de Viracopos; Boeing estourou pneu durante pouso

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, precisou ser fechado temporariamente na tarde desta segunda-feira (12), após a operação de um pouso de emergência. Um voo de carga de um Boeing 737-400F enfrentou problemas e estourou o pneu durante o pouso.

ANÚNCIO

A empresa responsável por administrar o terminal, Modern Logistics, segundo o g1, disse que estão sendo avaliadas as medidas para a retirada da aeronave do local. Até o momento, não há informações sobre números de voos afetados pela ocorrência.

O piloto teria decolado de Viracopos por volta das 12h30, mas solicitou pouso em Campinas e retornou quando estava próximo a região da grande Belo Horizonte, em Minas Gerais. Antes do pouso, que aconteceu por volta das 15h31, o avião teve que gastar o combustível voando em círculos nos ares.

Leia mais:

Aeroporto em Santa Catarina também enfrenta problemas com pneus nesta segunda (12)

O Aeroporto Internacional de Florianópolis, em Santa Catarina, cessou as operações nesta segunda-feira (12) após um avião da Azul Linhas Aéreas sofrer danos nos pneus durante o pouso. A aeronave segue na pista aguardando a remoção, o que impede os pousos e decolagens. Apesar do incidente, os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança e ninguém se feriu.

O problema ocorreu com o voo AD 4225, que saiu do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins (MG), e chegou às 1h15 em Florianópolis.

A Azul emitiu uma nota informando que “por motivos técnicos, o voo AD 4225 (CNF-FLN) apresentou danos nos pneus que impediram a aeronave de deixar a pista por meios próprios”. A companhia lamentou eventuais transtornos causados aos passageiros e reforçou que “todos estão recebendo toda a assistência necessária conforme prevê na resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)”.

Já a Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pela administração do aeroporto, ressaltou que a companhia aérea está trabalhando para a liberação do local o mais breve possível, mas não há previsão de retomada das atividades. A orientação é que os passageiros que tinham voos previstos procurem as respectivas empresas.