Menina de 3 anos morta em queda de avião mandou áudio para a mãe antes da decolagem

Liz estava com o pai, Rafael, no voo da VoePass.

Liz estava com o pai, Rafael, no voo da VoePass.

Adriana Ibba, mãe de Liz Ibba dos Santos, de 3 anos, revelou que sua filha mandou um áudio momentos antes de embarcar na aeronave da Voe Pass, que saiu de Cascavel (PR) e caiu em Valinhos (SP), pouco tempo antes de seu destino final: o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Conforme publicado pelo UOL, a mensagem da menina foi enviada de dentro da aeronave.

ANÚNCIO

Emocionada, a jornalista conta que a filha lhe mandou um beijo logo após entrar no avião. “Oi mamãe, já estou no avião. Beijo.’ Ela era maravilhosa, sorridente, sapeca. Ela estava em pleno desenvolvimento”, lamenta a mãe.

A informação sobre o acidente chegou enquanto ela estava no trabalho, as a confirmação de que a filha e o ex-marido estavam entre os passageiros só aconteceu após a companhia revelar a lista oficial dos passageiros do voo.

“Eu estava chegando para trabalhar, e me mandaram o link de que um avião de Cascavel tinha caído. E eu entrei transtornada. Direto para a sala da minha chefe e falei ‘é verdade que caiu um avião, essa notícia é de agora, é isso?”.

“Perdi a melhor parte de mim”

Segundo Adriana, a dúvida sobre a presença da filha no voo se deu, pois, dois aviões partiram de Cascavel no mesmo horário. Ela conta que tentou enviar uma mensagem a eles, mas a mensagem não foi respondida.

“Eu mandei uma mensagem era 13h06 perguntando se chegaram em São Paulo e só deu um risquinho. Mas eu pensei que estava tudo bem, que estavam na aeronave. Eu acho que eu senti. Mãe sente, né? Eu perdi a melhor parte de mim. A coisa mais bonita. Ela era alegre, abraçava e beijava”.

Rafael, pai de Liz, era servidor do Ministério Público de Santa Catarina e começou a trabalhar no órgão como programador de computador, em 2009. Ele era parte da equipe de gerência de sistemas de informação da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.