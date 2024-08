Casal é preso em SP por suspeita de participação no sequestro de Marcelinho Carioca

Camily Novais da Silva e Michael dos Santos Rocha foram presos na última sexta-feira (9) por suspeita de participação no sequestro de Marcelinho Carioca e de sua amiga, Taís Alcântara de Oliveira. O crime ocorreu em 17 de dezembro de 2023 em Itaquaquecetuba, Grande São Paulo.

Os suspeitos eram procurados e foram detidos em Santa Isabel, também na Grande São Paulo, pela Divisão Antissequestro (DAS). Eles estavam escondidos em uma residência. Camily e Michael foram encaminhados para a sede da DAS, na capital. Uma espingarda foi apreendida com o casal.

De acordo com informações da Divisão Antissequestro, dez pessoas (sete homens e três mulheres) são suspeitas de participarem do sequestro do ex-jogador e da amiga.

Até o momento, sete delas já foram presas, contando com o casal detido na última semana.

Agora, um homem que teve a prisão preventiva decretada segue procurado. A DAS também investiga o envolvimento de mais dois homens.

Réus por participação no sequestro

Dos dez suspeitos investigados de participação no sequestro de Marcelinho Carioca, sete se tornaram réus na Justiça, sendo eles Jones Santos Ferreira, Wadson Fernandes Santos, Eliane de Amorim e Thauannata dos Santos (presos em flagrante em 18 de dezembro de 2023); Caio Pereira da Silva (preso em 2 de fevereiro de 2024) e Camily (presa nesta sexta). Todos foram detidos de forma preventiva, sem prazo determinado para saírem.

Já Michael, preso junto com Camily, deverá ficar detido por um mês, pois sua prisão é temporária.

Além desses nomes, Matheus Eduardo Candido Costa segue foragido.

O grupo responde pelos crimes de associação criminosa, receptação, roubo, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro.