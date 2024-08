Resultado da Mega-Sena 2760: veja os números sorteados neste sábado

O sorteio deste sábado (10) da Mega-Sena pode pagar ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 36,9 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena deste sábado:

08, 11, 19, 39, 47, 48

ACUMULADO

No sorteio de quinta-feira, a loteria acumulou. Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas no sorteio, 27 apostas fizeram a quina e cada uma delas faturou R$ 89.213,21. Na faixa dos quatro acertos, 2.555 apostas levaram R$ 1.346,80 cada.

SURPRESINHA E TEIMOSINHA

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.