Servidores públicos de órgãos ligados ao MEC fazem ameaça de greve

Os servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), importantes órgãos ligados ao MEC, ameaçaram entrar em greve enquanto tentam buscar por melhorias nos salários e redução de pessoal. Conforme a Folha de São Paulo, a assembleia conjunta dos servidores estava agendada para esta sexta-feira, dia 09 de agosto.

ANÚNCIO

Segundo o sindicato dos trabalhadores no Serviço Público Federal do DF do FNDE, as chances de que uma greve seja decretada são altas, o que pode impactar diretamente em ações essenciais da educação brasileira.

O FNDE é responsável pelos repasses da União para as secretarias de Educação de todo o país, enquanto o INEP tem como uma das principais atividades a realização das avaliações do Ensino Superior e Básico, como o caso do ENEM.

Para além, o INEP também está envolvido no monitoramento do Concurso Nacional Unificado, que está marcado para acontecer no próximo dia 18 de agosto, e que já chegou a ser adiado anteriormente.

Pedidos de melhorias

A paralização da categoria seria motivada por conta dos baixos salários ao comparar os recebimentos dos servidores dos órgãos com servidores de outras instituições públicas. Além disso, o baixo número de funcionários também seria outro motivo de reclamação dos servidores.

Por conta disso, servidores do INEP e FNDE pedem ao MGI a reestruturação de carreiras e o reajusta salarial para equiparação entre os profissionais da mesma categoria. As demandas feitas ao órgão estariam demorando para serem atendidas, sendo que os servidores afirmaram que foram chamados apenas para uma mesa de negociação após o aviso de greve. Diante do ocorrido, a próxima reunião está marcada para acontecer no dia 13 de agosto, às 14 horas.