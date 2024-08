Ex-primeira-dama da Argentina mostra hematomas causados por agressões de ex-presidente

A ex-primeira-dama da Argentina Fabiola Yañez denunciou o ex-presidente Alberto Fernández por violência física e assédio. Conforme publicado pelo G1, ela enviou uma série de fotos com hematomas nos braços e rosto durante as trocas de mensagens com o ex-companheiro. Tanto as imagens quanto as conversas foram reveladas na última quinta-feira, dia 08 de agosto, pelo portal de notícias argentino Infobae.

A denúncia foi feita na última terça-feira, dia 06 de agosto, durante uma videoconferência com o juiz federal Julián Ercolini, que ordenou a instituição de medidas de restrição e proteção para a mulher. Com a determinação judicial, o ex-presidente também está proibido de deixar o país. Fernández foi presidente da Argentina entre 2019 e 2023.

Agressões durante o mandato

Segundo as declarações de Fabiola, as agressões também aconteceram quando ela vivia na Quinta de Olivos, residência oficial da presidência argentina. Por outro lado, o ex-presidente negou as acusações por meio de uma nota publicada nas redes sociais e afirmou que vai apresentar à Justiça “provas e testemunhos” sobre o que aconteceu.

Conforme as mensagens publicadas pelo site argentino, o ex-presidente pediu a mulher para que as discussões parassem, e disse que eles “brigavam por causa dos outros”. Na sequência, a ex-primeira-dama afirmou que estava sendo agredida novamente, mencionando sobre agressões ocorridas ao longo de três dias. O ex-presidente reagiu dizendo estar se sentindo mal: “Estou com dificuldade para respirar. Por favor, pare. Estou me sentindo muito mal”.

De acordo com o portal de notícias, Fabiola ainda enviava as fotos como forma de reclamar das agressões e atitudes violentas do companheiro, relatando em detalhes cada uma das agressões.

As conversas em questão vieram à tona durante a investigação de outro caso envolvendo supostos atos de corrupção ocorridos durante a gestão do ex-presidente. A próxima etapa seriam os depoimentos dos envolvidos no caso.