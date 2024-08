Esta é a frase de Tim Walz contra Donald Trump que o tornou conhecido nos Estados Unidos

Apesar de ser o governador de Minnesota e ter uma carreira de 12 anos no Congresso dos Estados Unidos, Tim Walz não era muito conhecido. O democrata sempre manteve um perfil discreto, mas dois dias depois que o Presidente Joe Biden anunciou sua renúncia à candidatura presidencial, dando a indicação para Kamala Harris, ele proferiu uma frase que o colocou sob escrutínio dentro de seu campo político.

Em 23 de julho, Walz concedeu uma entrevista ao programa Morning Joe, da MSNBC, na qual respondeu à pergunta sobre o que precisa ser feito para progredir nas áreas rurais. Ele expressou que a maneira de crescer nesses setores é apresentar as promessas do que precisa ser melhorado e não focar o discurso no perigo do candidato republicano Donald Trump e de JD Vance, seu companheiro de chapa, a quem descreveu como ‘estranho’.

“Não temos medo de estranhos. Eles nos deixam um pouco desconfortáveis, mas não temos medo (...) Esses caras são apenas estranhos,” respondeu Tim Walz, deixando uma marca com uma frase que rapidamente se tornou viral, conforme relatado pelo El País.

As palavras do governador o posicionaram como um líder democrata. Dias depois, seu partido o anunciou como um dos candidatos para acompanhar Kamala Harris como vice-presidente, até que finalmente o anunciaram como seu companheiro de chapa na corrida eleitoral rumo às eleições presidenciais em 5 de novembro.

Quem é Tim Walz?

ARQUIVO - A candidata presidencial democrata, a vice-presidente Kamala Harris, e seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota Tim Walz, chegam a um comício de campanha na Filadélfia, em 6 de agosto de 2024. (AP Foto/Matt Rourke) AP (Matt Rourke/AP)

Tim Walz tem 60 anos. Em 6 de novembro de 2018, ele foi eleito governador de Minnesota e foi reeleito em 2022. Ele é natural de West Point, Nebraska, e tem uma carreira militar, tendo ingressado na Guarda Nacional do Exército aos 17 anos. De acordo com a Wikipedia, ele é reconhecido como "o soldado aposentado de maior patente a já ter servido no Congresso".

Ele é casado com Gwen Walz e tem dois filhos. Ao longo de sua carreira, seu papel como professor se destaca, e ele também foi treinador de futebol. Ele é conhecido por suas tendências progressistas e por ser do Meio-Oeste dos Estados Unidos, o que pode atrair votos do lado conservador da população.

“Ele é o tipo de pessoa que inspira um senso de pertencimento nas pessoas e as inspira a sonhar grande (...) Esse é o tipo de vice-presidente que os Estados Unidos merecem”, disse Kamala Harris ao apresentá-lo como seu vice-presidente.