“Cuidado, vai explodir”: morador ficou apavorado quando aeronave caiu perto de sua casa

Avião com 62 pessoas a bordo caiu em Vinhedo, no interior de SP; não há sobreviventes

Um dos moradores que vive perto do local onde o avião caiu, em Vinhedo, no interior de São Paulo, contou os momentos de angústia quando a aeronave caiu próximo d sua casa.

Nos vídeos que mostra o momento em que o avião caiu, é possível ouvir um dos vizinhos gritando: “Cuidado, vai explodir”, enquanto as chamas consumiam a aeronave.

Em entrevista a CNN Brasil, a moradora Nathalie Cicari disse que viu o avião caindo e pensou que fosse um drone.

“Eu estava almoçando, ouvi um barulho muito alto muito perto da minha casa, pensei que fosse um drone...saí para a varanda e vi o avião girando num redemoinho. Em segundos percebi que não era um movimento normal de um avião. Só tive tempo de me abaixar e, como fazem nos filmes, orar. Foi quando ouvi o barulho enorme da queda”, disse.

Ela conta que assim como outros moradores saiu correndo de casa porque uma espessa fumaça preta tomou conta do local e era impossível respirar.

O avião que caiu fazia a rota Cascavel, no Paraná, para o Aeroporto de Guarulhos levando 58 passageiros e 4 tripulantes. Ainda não se sabe os motivos que levaram à queda do avião, mas as autoridades já confirmaram que não houve sobreviventes na queda.

Especialistas que analisaram o vídeo da queda disseram que as imagens mostram que a aeronave perdeu a sustentação nas asas e caiu em espiral. Uma das possibilidades levantadas foi a formação de gelo sobre as asas, mas por enquanto isso é apenas uma suspeita. Técnicos do Cenipa, órgão da Aeronáutica, foram acionados para iniciar a investigação do acidente.