Sem alvará de funcionamento, pet shop devolve cão morto aos tutores

Investigações revelaram que o pet shop que devolveu o poodle Fiuk sem vida aos seus tutores não possuía alvará de funcionamento. Conforme publicado pelo portal Metrópoles, as informações foram confirmadas pela Prefeitura de Braúna, cidade do interior de São Paulo em que ocorreu o caso em questão.

O cão, chamado de Fiuk, tinha oito anos de idade e costumava ir ao mesmo pet shop desde que nasceu. No dia 03 de agosto, o dono do local foi buscá-lo para seu banho semanal, no entanto, desta vez, as coisas não aconteceram como de costume.

Duas horas depois de levar o cão para o banho, o dono do pet shop entrou em contato com os tutores do animal e disse que jogou o cachorro no chão depois de ser mordido por ele. Na ocasião, ele estava com manchas de sangue em sua camisa. A tutora, por sua vez, pediu a ele que levasse o animal ao veterinário, mas minutos depois foi pega de surpresa com a informação de que o cachorro teria sofrido uma convulsão e morrido na sequência.

Investigação instaurada

Diante da situação, a tutora do cão buscou a polícia para registrar um boletim de ocorrência contra o estabelecimento. No documento, é informado que a tutora entregou o cão com vida ao estabelecimento na tarde de sábado, sendo que o cão foi devolvido pelo dono do pet shop já sem vida.

Depois do ocorrido, o corpo do cão Fiuk foi encaminhado para laudo necroscópico, cujo resultado ainda não foi divulgado.

Até o presente momento, também não foram divulgadas novas informações referentes ao andamento das investigações sobre a morte do animal ou sobre a causa oficial da morte do cachorro. Os tutores e funcionários do pet shop em questão também não se pronunciaram abertamente sobre o ocorrido.