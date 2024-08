Novo sistema do Governo irá alertar sobre desastres; usuários não precisam de cadastro

O Governo lança nesta quarta-feira (7) um sistema ‘intrusivo’ de alerta de desastres, que irá aparecer na tela do celular do usuário sem que ele precise realizar um cadastro prévio.

O sistema irá funcionar, a princípio, em 11 regiões do sul e sudeste do país, sendo elas Roca Sales (RS); Muçum (RS); Blumenau (SC); Gaspar (SC); Morretes (PR); União da Vitória (PR); São Sebastião (SP); Cachoeiro do Itapemirim (ES); Indianópolis (MG); Petrópolis (RJ) e Angra dos Reis (RJ).

Segundo comunicado realizado em maio por Gustavo Borges, superintende da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o sistema de alerta deve operar em todos os estados do sul e sudeste até dezembro.

Cadastros não serão necessários

O novo sistema irá emitir um alerta de sons e mensagens pop-up na tela do celular, que irá se sobrepor sobre o conteúdo que estiver na tela. Não serão necessários realizar cadastros prévios para receber os alertas.

“Se você estiver com um celular compatível, com uma rede 4G e 5G e em cobertura, essa mensagem vai chegar para você”, explica o superintende em entrevista. As informações são do g1.

O sistema será operado pela Defesa Civil, que vai identificar e delimitar uma área em situação de risco e enviar o sinal. Todos os celulares compatíveis dentro do perímetro irão receber o alerta.

De acordo com Gustavo Borges, aparelhos adquirir a partir de 2020 já estão compatíveis com o sistema, que utiliza redes 4G e 5G. Avisos por SMS, que necessitam de cadastro, continuaram normais.