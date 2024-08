Kamala Harris revela as razões que a levaram a escolher Tim Walz como seu vice-presidente

Durante a noite de segunda-feira, Kamala Harris assegurou 99% do apoio dos 4.567 delegados democratas para se tornar oficialmente a candidata presidencial do partido para as eleições de 5 de novembro. Com esses papéis já carimbados, na terça-feira ela anunciou que seu companheiro de chapa será Tim Walz, o atual governador de Minnesota.

Harris foi forçado a tomar uma decisão rápida, pois 7 de agosto é o prazo final para se registrar em Ohio e evitar ser deixado de fora da cédula. Por isso, eles não puderam esperar até 19 de agosto, o dia em que a Convenção Nacional Democrata começa em Chicago.

A decisão de escolher Walz foi surpreendente, já que nomes como Josh Shapiro (governador da Pensilvânia) e Mark Kelly (senador do Arizona) pareciam opções mais lógicas e fortes.

Mas durante esta segunda-feira e através do Instagram, Kamala Harris explicou extensivamente as razões que a levaram a escolher o governador de Minnesota como seu candidato à vice-presidência dos Estados Unidos.

O atual Vice-Presidente dos Estados Unidos começou: “Uma das coisas que me impressionou em Tim é o quão profundas são suas convicções na luta pelas famílias da classe média. É pessoal”.

E então ela forneceu os detalhes biográficos mais importantes sobre Walz: “Ele cresceu em uma pequena cidade em Nebraska, passando os verões trabalhando na fazenda de sua família. Seu pai morreu de câncer quando ele tinha 19 anos, e sua família dependia dos cheques de benefícios de sobrevivência da Previdência Social para se sustentar. Aos 17 anos, ele se alistou na Guarda Nacional, servindo por 24 anos. Ele usou seus benefícios da Lei GI para ir para a faculdade e se tornar professor. Ele atuou como treinador de futebol e conselheiro da Aliança Gay-Straight”.

Harris destacou um dos aspectos políticos-chave do trabalho de Walz como governador, enfatizando seu estilo mais liberal: "Ele tornou Minnesota o primeiro estado do país a aprovar uma lei que garante proteções constitucionais ao aborto após a Suprema Corte derrubar Roe v. Wade, e como um ávido caçador, ele aprovou um projeto de lei que exige verificações de antecedentes universais para compras de armas".

Ele é um bom parceiro de fórmula para Harris?

Embora esse perfil mais liberal seja uma das atrações políticas de Tim Walz, de acordo com a perspectiva de Kamala Harris e outros membros da campanha, pois pode atrair uma base que não parecia empolgada com Joe Biden, também abre mais vulnerabilidades a ataques de Donald Trump e dos republicanos, que já os rotularam como "muito de esquerda".

De qualquer forma, se houver alguém dentro dos Democratas para responder de forma contundente às críticas e desqualificações de Trump, é precisamente Tim Walz.