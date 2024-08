"Taxa das medalhas": saiba quanto Rebeca Andrade pagará de taxa sobre a premiação olímpica

Veja quanto Rebeca Andrade faturou com todas as medalhadas obtidas nas Olímpiadas de Paris

A ginasta Rebeca Andrade conquistou quatro medalhas durante sua participação nas Olimpíadas de Paris 2024. Voltando para casa com um ouro, duas pratas e um bronze, a brasileira conquistou um total de R$826 mil como premiação, mas deverá pagar uma taxa sob o valor recebido.

Conforme publicado pelo portal Metrópoles, Rebeca será taxada sobre o valor da premiação recebida como bonificação pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Do valor recebido, a atleta precisará pagar R$227.150 para a Receita Federal, seguindo a tabela do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas de 2025. Com isso, ela receberá R$598.850 do valor total recebido.

Como todos os prêmios do COB ficam acima da faixa de R$55.976,16 acumulados ao longo do ano, a alíquota que incide sobre o valor recebido pelos atletas é de R$27,5%, resultando no desconto em questão.

As medalhas são taxadas?

Apesar de serem taxados sobre a premiação recebida pelas conquistas nos Jogos Olímpicos, os atletas não deverão pagar impostos federais pelas medalhas conquistadas, bem como por troféus e outros objetos comemorativos recebidos em eventos esportivos oficiais realizados fora do país.

Segundo nota emitida pela Receita Federal, o processo de entrada no país com a medalha olímpica é um processo “rápido, fácil e sem burocracia”. No comunicado, o órgão ainda destacou: “Os campeões brasileiros podem ficar tranquilos. Todos serão recebidos com admiração e aplausos”.

Na última segunda-feira, dia 05 de agosto, o deputado federal Luiz Lima (PL-RJ) apresentou um projeto de lei para que os atletas que ganharem medalhas em Jogos Olímpicos sejam isentos da cobrança do imposto de renda sobre a bonificação paga pelo COB, pelo Governo Federal ou por outros órgãos.

Em declaração ao Metrópoles, Johnny Mendes, professor da ESEG, aplica a isenção aos atletas terá um impacto pequeno para o governo, mas poderá incentivar ainda mais os atletas brasileiros.